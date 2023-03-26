https://news.day.az/world/1549686.html Грузовик раздавил легковушку в лобовом столкновении под Челябинском - ВИДЕО
Грузовик раздавил легковушку в лобовом столкновении под Челябинском - ВИДЕО
Грузовик буквально раздавил легковой автомобиль при лобовом столкновении в Челябинской области ночью 26 марта. Погибших людей спасателям пришлось вытаскивать из-под большегруза с помощью спецоборудования, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщили в МЧС РФ по Челябинской области, авария произошла на трассе в Троицком муниципальном районе. В результате ДТП погибли пять человек, которые ехали в легковушке.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
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