Грузовик раздавил легковушку в лобовом столкновении под Челябинском

Грузовик буквально раздавил легковой автомобиль при лобовом столкновении в Челябинской области ночью 26 марта. Погибших людей спасателям пришлось вытаскивать из-под большегруза с помощью спецоборудования, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в МЧС РФ по Челябинской области, авария произошла на трассе в Троицком муниципальном районе. В результате ДТП погибли пять человек, которые ехали в легковушке.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.