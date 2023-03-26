Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что вторая холодная война может быть опасней первой.

Как передает Day.Az, соответствующее мнение он выразил в опубликованном в субботу вечером интервью испанской газете El Mundo.

Отвечая на вопрос, является ли вторая холодная война потенциально еще более опасной, чем первая, Киссинджер ответил утвердительно. По его мнению, она может начаться между США и Китаем. Он объяснил это тем, что эти страны обладают сопоставимыми финансовыми ресурсами, чего не было в ходе первой холодной войны. Экс-госсекретарь США считает, что "ожидание вестернизации КНР" больше не является убедительной стратегией.

Киссинджер также задался вопросом, как положить конец конфликту на Украине. "В конце концов нужно найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", - утверждал он.