https://news.day.az/world/1549741.html При крушении лодки у берегов Туниса погибли мигранты
При крушении лодки у берегов Туниса погибли мигранты
По меньшей мере десять человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, инцидент произошел у берегов Махдии (восточное побережье Туниса - прим. ТАСС). Кораблекрушение стало вторым за последние несколько часов, произошедшим у берегов Туниса. Всего в результате крушения двух судов с нелегальными мигрантами погибли не менее 29 человек. Другие подробности инцидента выясняются.
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