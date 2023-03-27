При крушении лодки у берегов Туниса погибли мигранты

По меньшей мере десять человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, инцидент произошел у берегов Махдии (восточное побережье Туниса - прим. ТАСС). Кораблекрушение стало вторым за последние несколько часов, произошедшим у берегов Туниса. Всего в результате крушения двух судов с нелегальными мигрантами погибли не менее 29 человек. Другие подробности инцидента выясняются.