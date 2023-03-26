Момент взрыва под Тулой
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Момент взрыва, который прозвучал 26 марта в городе Киреевске в Тульской области, попал на видео. 

По предварительным данным, в результате ЧП два человека пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщают очевидцы, на месте взрыва образовалась воронка. Другие подробности произошедшего устанавливаются.