https://news.day.az/world/1549757.html Момент взрыва под Тулой - ВИДЕО
Момент взрыва под Тулой - ВИДЕО
Момент взрыва, который прозвучал 26 марта в городе Киреевске в Тульской области, попал на видео.
По предварительным данным, в результате ЧП два человека пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщают очевидцы, на месте взрыва образовалась воронка. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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