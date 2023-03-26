Правительство Франции пообещало дальнейшие непопулярные реформы

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что исполнительная власть намерена, помимо пенсионной реформы, проводить и другие непопулярные, но необходимые для страны реформы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Пенсионная реформа не означает наступления пенсии для реформ. Завтра будут другие реформы, проводимые нами, или правительствами, которые придут нам на смену", - отметил он в интервью газете Le Journal du dimanche.

По его словам, среди последующих законов некоторые "будут непопулярными, но необходимыми для будущего страны", и они будут утверждены "демократически (...) парламентами".

Чтобы провести реформу, несмотря на возражения значительной части французского общества, власть использовала конституционную статью 49.3, позволяющую ей принять закон в обход парламентского голосования. Это еще больше подогрело возмущение противников реформы. В нижней палате парламента - Национальном собрании - было выдвинуто два вотума недоверия против премьер-министра Элизабет Борн, но оба они не набрали нужного числа голосов.

Французский чиновник сделал заявление о будущих реформах на фоне массовых протестов в стране, проводившихся до принятия пенсионной реформы и продолжающихся после ее утверждения.

Последняя акция 23 марта, собравшая, по официальным данным, около 1,08 млн манифестантов, вылилась в крупные беспорядки с погромами и столкновениями с полицией. На 28 марта профсоюзы планируют очередной общенациональный день протеста с забастовками и манифестациями.

Как подчеркнул Веран, "насилие должно быть осуждено безоговорочно, без всяких "да, но".

Он оговорился, что не смешивает организованные профсоюзами манифестации с выступлениями "бунтарей, которые сеют хаос в стране".