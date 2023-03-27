Полиция Австрии разогнала экоактивистов, пытавшихся сорвать энергоконференцию

Австрийская полиция применила перцовые баллончики при разгоне демонстрации экоактивистов, попытавшихся заблокировать подъездные пути к месту проведения Европейской газовой конференции в центральной части Вены. Об этом в понедельник сообщил телеканал Puls 24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экоактивисты попытались устроить сидячую демонстрацию на перекрестке улиц Иоганнессгассе и Кантгассе - поблизости от отеля Marriott и дворца Кобург, где будет проходить конференция. Протестующие в белых дождевиках держали плакаты с лозунгами "Газ - это колониализм" и "Последняя газовая зима", выкрикивая слоганы против "принятия вредящих климату антидемократических решений за закрытыми дверями". Правоохранители вытеснили их с проезжей части при помощи перцового газа.

В управлении полиции Вены также сообщили о "скоординированных попытках проникнуть на место проведения [конференции]". Правоохранительные органы ожидают дальнейших протестов в центральной части города. Протестная акция спровоцировала сильные пробки в центральной части города. Городские власти также временно изменили маршрут одной из линий трамвая.

Полиция австрийской столицы на своей странице в Twitter сообщила о легких ранениях двух стражей порядка, полученных при разгоне протестной акции. Полицейские также обнаружили у митинговавших камни, ранее украденные с одной из городских строек. Правоохранительные органы подозревают экоактивистов в стремлении к совершению "целенаправленных актов насилия в составе сохраняющей анонимность группы". Уголовный кодекс Австрии предусматривает до двух лет лишения свободы за подобные действия.

Европейская газовая конференция пройдет в Вене с 27 по 29 марта. В ней примут участие представители энергетического сектора стран Европы. Основными темами мероприятия станут вопросы улучшения снабжения Старого света сжиженным природным газом и развитие сектора водородной энергетики.