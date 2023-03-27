https://news.day.az/world/1550034.html В небе над Москвой появилось черное кольцо - ВИДЕО
В небе над Москвой появилось черное кольцо - ВИДЕО
Жители московского района Строгино стали свидетелями необъяснимого явления в атмосфере - черного кольца, сообщает Readovka. Кольцо, шутит канал, сильно напоминает общение инопланетян из фильма "Прибытие".
Как передает Day.Az со ссылкой на mk.ru, экстренные службы пока молчат, но местные жители сообщают, что слышали перед появлением загадочного нечто "хлопок". Впрочем, "перед" вовсе не означает наличия причинно-следственной связи.
Кто-то из наблюдателей полагает, что это "резко вырвавшийся из трубы дым".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре