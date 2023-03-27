В небе над Москвой появилось черное кольцо

Жители московского района Строгино стали свидетелями необъяснимого явления в атмосфере - черного кольца, сообщает Readovka. Кольцо, шутит канал, сильно напоминает общение инопланетян из фильма "Прибытие".

Как передает Day.Az со ссылкой на mk.ru, экстренные службы пока молчат, но местные жители сообщают, что слышали перед появлением загадочного нечто "хлопок". Впрочем, "перед" вовсе не означает наличия причинно-следственной связи.

Кто-то из наблюдателей полагает, что это "резко вырвавшийся из трубы дым".