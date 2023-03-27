Еврокомиссия рефинансирует €1 млрд расходов стран-членов ЕС на боеприпасы

Европейская комиссия намерена рефинансировать расходы на боеприпасы стран - членов ЕС на сумму €1 млрд и привлечь еще €1 млрд за счет объявления тендеров на пополнение запасов. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, посетивший польскую фабрику Dezamet, производящую боеприпасы для самоходных гаубиц польского производства Krab, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, мы можем сказать всем странам - членам ЕС, что пришло время отдать те боеприпасы, которые есть сейчас на складах, Украине. Речь идет о 155 мм, 120 мм и других калибрах", - сказал еврокомиссар. "У стран - членов есть боеприпасы на складах, и мы призываем как можно скорее их передать. Важно сделать это сразу", - добавил он.

"Впервые благодаря нашим программам мы сможем рефинансировать €1 млрд трат стран - членов. У нас также будет пакет, в рамках которого мы объявим тендеры - страны и фирмы - производители боеприпасов смогут передавать предложения. Это будет еще €1 млрд, чтобы пополнить наши запасы", - отметил еврокомиссар.

По его словам, важно, "чтобы европейская оборонная промышленность воспользовалась этой возможностью, увеличивая свои производственные мощности, чтобы ответить на нужды Европы и украинских друзей". "Мы должны увеличить наши производственные мощности. У нас есть для этого потенциал. У 11 стран [ЕС] есть фабрики, которые могут принять участие в этой программе", - указал Бретон.

Как подчеркнул еврокомиссар, фабрика, которую он посетил в Польше "уже работает в три смены пять дней в неделю". "Возможно, удастся нанять новых работников и работать шесть или семь дней в неделю в три смены", - отметил он.