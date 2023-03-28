В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

Французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, бросавших бутылки в ходе демонстрации против пенсионной реформы в Париже, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На бульваре Вольтер в столице произошли столкновения участников митингов и полиции. В Париже арестовали 22 человек.

Стычки произошли также в Бордо, Тулузе, Лионе и Нанте.

В Бордо полиция также применила против участников акций слезоточивый газ, в Ренне - еще и водометы в ответ на то, что демонстранты забросали силовиков камнями.

По информации издания, по всей стране в протестных акциях в этот день приняли участие 516 тыс. человек.

Из-за забастовок власти закрыли для посещения Эйфелеву башню, Лувр, Версальский дворец и Триумфальную арку.