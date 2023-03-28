Страшный ураган обрушился на Батуми

Популярный курортный город Батуми в Грузии накрыл жуткий ураган - по словам очевидцев, с домов срывает крыши, на прохожих упал забор. Количество пострадавших уточняется, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Местные жители заявляют, что не видели такого "треша" в Грузии много лет. Сообщается, что на парковке вокруг стадиона, где состоялся матч национальной сборной с Норвегией, вырваны ограды и повреждены машины.

На проспекте Фридона Халваши парализовано движение - ветер повалил многолетние эвкалиптовые деревья. Ожидается, что непогода на западе страны продлится ещё несколько дней.