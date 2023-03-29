ЮНИСЕФ бьет тревогу из-за вспышки холеры в Африке

Вспышка холеры в восточной и южной Африке - это не просто вспышка, это чрезвычайная ситуация, заявил Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 29 марта сообщает Anadolu Agency, передает Day.Az.

В своем заявлении ЮНИСЕФ призвал использовать метод гибкого финансирования, чтобы помочь не только защитить больше детей и нуждающихся общин, но и разработать более устойчивые системы защиты детей в будущем.

"Для детей риск высок", - говорится в сообщении организации.

ЮНИСЕФ обратилось с просьбой выделить $171 млн для удовлетворения растущих потребностей 28 млн человек, включая детей и семьи в регионе, пострадавшем от холеры.

Средства будут направлены на обеспечение жизненно необходимой водой, санитарией, услугами в области здравоохранения, информирования о рисках, питания, защиты детей и образования для женщин и детей, пострадавших от вспышки.

Отметим, самые сильные вспышки холеры, поразившие регион за последние годы, были зарегистрированы в 11 странах, включая Бурунди, Эфиопию, Кению, Малави, Мозамбик, Сомали, Южно-Африканскую республику (ЮАР), Южный Судан, Танзанию, Замбию и Зимбабве.