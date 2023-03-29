Совершена попытка нападения на президента ТРСК
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В среду совершена попытка нападения на президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Согласно информации, группа греческих студентов попыталась перекрыть дорогу автомобилю Эрсина Татара, который ехал на конференцию.

Британская полиция помешала данной попытке греческих студентов, которые одновременно выкрикивали провокационные лозунги.