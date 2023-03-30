Женщина подверглась насилию прямо на улице в Иране

В Иране продолжается жестокое обращение режима мулл по отношению к народу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал mouze, количество арестов невинных людей в стране растет день ото дня. По большей части от режима страдают именно женщины.

Так, в Иране распространились кадры, на которых женщина подвергается истязанию посреди улицы.

Представляем данные видеокадры: