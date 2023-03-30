https://news.day.az/world/1550917.html Женщина подверглась насилию прямо на улице в Иране - ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ
Женщина подверглась насилию прямо на улице в Иране - ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ
В Иране продолжается жестокое обращение режима мулл по отношению к народу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал mouze, количество арестов невинных людей в стране растет день ото дня. По большей части от режима страдают именно женщины.
Так, в Иране распространились кадры, на которых женщина подвергается истязанию посреди улицы.
Представляем данные видеокадры:
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