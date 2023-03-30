Индия освобождает от налога на импорт дорогие лекарства от редких болезней

Индия намерена предоставить полное освобождение от основной таможенной пошлины фармакологические препараты для лечения редких заболеваний, 30 марта сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Правительство Индии заявило, что оно получило много запросов на освобождение от налога на импорт других лекарств от редких заболеваний. Правительство уже не облагает пошлинами на импорт лекарственные средства для лечения спинальной мышечной атрофии или мышечной дистрофии Дюшенна.

"Это освобождение приведет к существенной экономии средств и обеспечит столь необходимое облегчение для пациентов", - добавили в министерстве.

Список редких заболеваний, упомянутых в списке Национальной политики в отношении редких заболеваний на 2021 год, включает болезнь Вильсона, кистозный фиброз и болезнь Помпе.

Решение правительства об освобождении от налога было принято на фоне сообщений о том, что нескольким индийским семьям пришлось собирать деньги с помощью онлайн-кампаний по сбору средств, чтобы получить дорогостоящие лекарства.