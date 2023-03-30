Индия станет экспортером угля

Индия планирует начать экспорт энергетического угля в 2025 году. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на заявление министра угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхада Джоши, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джоши сказал, что запасы энергетического угля в Индии составляют около 361 миллиарда тонн, и к 2025-2026 финансовому году страна из импортера угля превратится в его экспортера, продолжив закупать только коксующийся уголь. Министр добавил, что текущий импорт угля Индией достигает 90 миллионов тонн, но после увеличения внутреннего производства и перехода на экспорт он будет прекращен.

Министр гарантировал стране бесперебойные поставки угля летом в сезон дождей. Для их осуществления как частным, так и государственным компаниям Индии было предписано продолжать добычу угля в апреле и мае. По оценкам, внутренний спрос на уголь в текущем финансовом году достигнет 1,087 миллиарда ​​тонн. Промышленность продолжит частично удовлетворяет свои потребности за счет импорта - зафиксированная в 2023 финансовом рекордная добыча угля составила 900 миллионов тонн.