Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию

Американская администрация глубоко обеспокоена арестом в России корреспондента газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина - журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с The Wall Street Journal, - отмечается в документе. По свидетельству Блинкена, американское правительство немедленно запросило у российских властей консульский доступ к Гершковичу после получения данных о его аресте. Власти США будут стремиться оказать ему "всю надлежащую поддержку", заверил глава внешнеполитического ведомства. При этом он утверждал, что власти России предпринимают "попытки запугать, подавить и наказать журналистов" и активистов гражданского общества. По словам Блинкена, США осуждают такие попытки.

Кроме того, Блинкен призвал граждан США, проживающих в России, немедленно покинуть ее, а направляющихся туда - отказаться от таких планов. Аналогичным образом высказалась в собственном письменном заявлении по поводу ареста Гершковича и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также сообщила, что "прошлым вечером (то есть 29 марта - прим. ТАСС) должностные лица Белого дома и Госдепартамента провели беседы с работодателем [Гершковича] - The Wall Street Journal. Содержание этих консультаций официальный представитель президента США не раскрыла. Она только уточнила, что американская "администрация находится в контакте с семьей" Гершковича. "Более того, Госдепартамент находится в прямом контакте с российским правительством по этому делу, в том числе активно работает, чтобы получить консульский доступ к г-ну Гершковичу", - подчеркнула Жан-Пьер.