Лидеры Турции и ОАЭ обсудили процессы в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили двусторонние связи и региональные процессы.

Турецкий лидер выразил благодарность президенту ОАЭ за солидарность и поддержку на фоне последствий февральских землетрясений.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с началом священного месяца Рамазан.