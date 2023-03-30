https://news.day.az/world/1551130.html Лидеры Турции и ОАЭ обсудили процессы в регионе
Лидеры Турции и ОАЭ обсудили процессы в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили двусторонние связи и региональные процессы.
Турецкий лидер выразил благодарность президенту ОАЭ за солидарность и поддержку на фоне последствий февральских землетрясений.
Лидеры двух стран поздравили друг друга с началом священного месяца Рамазан.
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