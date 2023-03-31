Землетрясение в Греции

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в четверг у побережья острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 68 км к юго-востоку от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.