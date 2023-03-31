Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в четверг в ходе заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

Турция до настоящего момента оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.