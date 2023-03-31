https://news.day.az/world/1551138.html Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в четверг в ходе заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.
Турция до настоящего момента оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.
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