Годовая инфляция в еврозоне замедлилась

Средний показатель годовой инфляции в странах зоны евро составил 6,9% по итогам марта. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Статистической службы Европейского союза (Евростат) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Показатель роста цен стал снижаться за счет падения цен на энергию. В марте она подешевела на 0,9% относительно февраля 2023 года. За два последних месяца рост цен на энергоносители в еврозоне замедлился с 18,9% до 12,8%,

При этом стоимость продуктов, алкогольных напитков и табака выросла на 0,4% по сравнению с февралем, а рост цен на услуги ускорился на 0,2%.