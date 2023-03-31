В НАТО запретили сотрудникам скачивать TikTok

В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - сказал телеканалу высокопоставленный чиновник альянса.

Руководство НАТО направило своим сотрудникам соответствующее уведомление в пятницу утром. Письмо закрепило запрет на официальном уровне, однако приложение TikTok нельзя было использовать на устройствах альянса и ранее из-за внутренних технических ограничений, сообщили источники телеканала.

Ранее устанавливать приложение TikTok на служебные устройства запретили сотрудникам Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Кроме того, власти нескольких стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Чехии, также запретили своим госслужащим устанавливать TikTok на корпоративные телефоны. Законопроект о запрете социальной сети обсуждается и в Конгрессе США.