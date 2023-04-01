Армянская армия перешла на самоуничтожение.

Как сообщило сегодня минобороны Армении, 31 марта около 22:50 в юго-восточной приграничной зоне, "в условиях крайне плохой видимости, по недоразумению, произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении". "Недоразумение", "плохая видимость"...слишком много оправданий и это выглядит довольно подозрительно.

После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы ВС РА Грачья Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий получил ранение.

Но весьма иронично выглядит один момент в сообщении минобороны Армении - "разделяем тяжелую скорбь утраты и выражаем поддержку родным и близким убитого!"