https://news.day.az/world/1551729.html Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший
Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший
Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe's в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения. Об этом в субботу сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя полицейского управления Лос-Анджелеса, стрельба произошла в 15:45 по местному времени (03:45, 2 апреля по бакинскому времени). На месте происшествия погиб 45-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Офицер полиции заявил, что подозреваемый взят под стражу. Причины инцидента неизвестны.
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