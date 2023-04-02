Трое британцев находятся под стражей в Афганистане, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на МИД Британии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трое британцев находятся под стражей у талибов в Афганистане", - указано в сообщении.

По данным телеканала, речь идет о Кевине Корнуэлле и еще одном неназванном гражданине Британии. Также газета The Telegraph сообщила имя третьего задержанного британца - Майлз Раутледж. Он был задержан 2 марта вместе с двумя гражданами Польши.

Отмечается, что Корнуэлл был задержан за незаконное хранение оружия в сейфе у себя дома - однако его семья утверждает, что на оружие была выдана лицензия.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к британским гражданам, которые задержаны в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи", - указано в сообщении МИД Британии.