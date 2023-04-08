В Италии зафиксирован минимальный с 1861 года уровень рождаемости

В Италии в 2022 году родилось около 393 тыс. младенцев, что стало минимальным уровнем рождаемости с 1861 года, когда завершился процесс объединения итальянских государств в единую страну, сообщает "Financial Times", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это демографический кризис - в будущем мы лишимся множества жителей", - так прокомментировала эти данные демограф Мария Рита Теста из Университета LUISS в Риме.

Специалисты отмечают устойчивое снижение естественного прироста населения в Италии после финансового кризиса 2008 года. Эта тенденция вызывает опасения в связи с тем, что быстро стареющее население страны оказывает все более сильное давление на государственный бюджет. Согласно прогнозам Национального института статистики Италии, население страны - примерно 59 млн - к 2070 году опустится до 48 млн, в результате чего пострадают, в частности, пенсионная система и здравоохранение, уже испытывающее нехватку врачей.