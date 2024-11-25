Вниманию пассажиров автобусов

С сегодняшнего дня все автобусные маршруты в Баку, ранее измененные или приостановленные из-за проведения международной климатической конференции COP29, возобновили свою работу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Ранее, в период проведения COP29, движение некоторых маршрутных автобусов восстанавливалось поэтапно, чтобы обеспечить безопасные и бесперебойные перевозки участников конференции.

Недавно сообщалось, что в Баку завершается действие программы, позволявшей участникам COP29 бесплатно пользоваться общественным транспортом.