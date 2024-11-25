https://news.day.az/society/1710241.html Вниманию пассажиров автобусов - с сегодняшнего дня... С сегодняшнего дня все автобусные маршруты в Баку, ранее измененные или приостановленные из-за проведения международной климатической конференции COP29, возобновили свою работу. Об этом Oxu.Аz сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Вниманию пассажиров автобусов - с сегодняшнего дня...
С сегодняшнего дня все автобусные маршруты в Баку, ранее измененные или приостановленные из-за проведения международной климатической конференции COP29, возобновили свою работу.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Ранее, в период проведения COP29, движение некоторых маршрутных автобусов восстанавливалось поэтапно, чтобы обеспечить безопасные и бесперебойные перевозки участников конференции.
Недавно сообщалось, что в Баку завершается действие программы, позволявшей участникам COP29 бесплатно пользоваться общественным транспортом.
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