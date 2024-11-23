https://news.day.az/society/1709855.html Завершается бесплатный проезд в бакинском общественном транспорте В Баку завершается действие программы, позволявшей участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Завершается бесплатный проезд в бакинском общественном транспорте
В Баку завершается действие программы, позволявшей участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Как сообщает Day.Az, с 25 ноября делегаты больше не смогут бесплатно перемещаться на столичных автобусах, в метро или на железнодорожном транспорте.
Напомним, что эта льготная программа действовала с 9 ноября и распространялась на всех аккредитованных участников COP29, прибывших в Азербайджан из различных стран. Инициатива была направлена на упрощение передвижения по городу для гостей конференции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре