Завершается бесплатный проезд в бакинском общественном транспорте

В Баку завершается действие программы, позволявшей участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Как сообщает Day.Az, с 25 ноября делегаты больше не смогут бесплатно перемещаться на столичных автобусах, в метро или на железнодорожном транспорте.

Напомним, что эта льготная программа действовала с 9 ноября и распространялась на всех аккредитованных участников COP29, прибывших в Азербайджан из различных стран. Инициатива была направлена на упрощение передвижения по городу для гостей конференции.