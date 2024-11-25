Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Кяльбаджара

Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Наша история Победы - прошло четыре года со дня освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации. #QarabağAzərbaycandır #KarabakhisAzerbaijan"