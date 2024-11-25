Конгрессмен назвал принцип энергетической политики Трампа
Энергетическая стратегия США при Дональде Трампе будет основываться на принципе, что страна продолжит оставаться "лидером свободного мира".
Как передает Day.Az, такое заявление сделал конгрессмен и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
По словам Уолтца, "энергетическая политика будет играть ключевую роль". Он отметил, что США обладают огромными запасами нефти и газа, которые могут быть использованы не только для экономического роста внутри страны, но и для укрепления позиций Вашингтона на мировой арене как ведущей нации.
Уолтц также подчеркнул, что США имеют значительные ресурсы, включая энергоносители, минералы и сельскохозяйственную продукцию, что позволяет стране сохранять статус самой мощной экономики в мире.
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