Конгрессмен назвал принцип энергетической политики Трампа

Энергетическая стратегия США при Дональде Трампе будет основываться на принципе, что страна продолжит оставаться "лидером свободного мира".

Как передает Day.Az, такое заявление сделал конгрессмен и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уолтца, "энергетическая политика будет играть ключевую роль". Он отметил, что США обладают огромными запасами нефти и газа, которые могут быть использованы не только для экономического роста внутри страны, но и для укрепления позиций Вашингтона на мировой арене как ведущей нации.

Уолтц также подчеркнул, что США имеют значительные ресурсы, включая энергоносители, минералы и сельскохозяйственную продукцию, что позволяет стране сохранять статус самой мощной экономики в мире.