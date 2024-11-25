https://news.day.az/sport/1710243.html Мирзоев - среди лидеров турнира в Будапеште Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев продолжает выступление на турнире "Six Days November 2024" в Будапеште. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров он обосновался в лидирующей группе, набрав 2,5 очка. Такой же показатель у еще пяти участников, но по дополнительным коэффициентам Мирзоев идет на шестом месте.
Мирзоев - среди лидеров турнира в Будапеште
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев продолжает выступление на турнире "Six Days November 2024" в Будапеште.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров он обосновался в лидирующей группе, набрав 2,5 очка. Такой же показатель у еще пяти участников, но по дополнительным коэффициентам Мирзоев идет на шестом месте.
Всего в круговом турнире выступают 10 шахматистов.
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