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Мирзоев - среди лидеров турнира в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев продолжает выступление на турнире "Six Days November 2024" в Будапеште. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после шести туров он обосновался в лидирующей группе, набрав 2,5 очка. Такой же показатель у еще пяти участников, но по дополнительным коэффициентам Мирзоев идет на шестом месте.