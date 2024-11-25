Амина Агазаде избрана заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

В рамках 57-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на заседании заместителем председателя комиссии была избрана член Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики по правовой политике и государственному строительству Амина Агазаде.

Парламентарии рассмотрели проекты модельных законов "О договорах о передаче имущества в собственность", "О государственной кадастровой оценке", "Об обязательствах из публичного обещания награды, публичного конкурса, игр и пари".

Принято решение обратиться к Совету МПА СНГ с предложением направить указанные проекты модельных законов на рассмотрение очередного пленарного заседания Ассамблеи.

Участники также обсудили ход работы над проектами модельных законов "О договоре хранения", "О посреднических договорах", "О договоре простого товарищества", "О договорах о передаче имущества в пользование", "О договорах о выполнении работ и оказании услуг".

Депутаты обменялись мнениями о проекте модельного закона "О правовом регулировании противодействия семейно-бытовому насилию".

На мероприятии представили информацию об итогах заседания Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, которое прошло 26 сентября 2024 года. Приняты решения по выработанным советом предложениям.