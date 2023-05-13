https://news.day.az/world/1563945.html Эрдоган об отношениях с Россией
Эрдоган об отношениях с Россией
Реджеп Тайип Эрдоган дал обширное интервью местным телеканалам, в котором затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, глава государства подчеркнул высокий уровень отношений Турции с крупными политическими игроками.
По его словам, у Анкары налажены хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.
"Турция дружит с Америкой и Россией, а также с теми, кто недоброжелательно относится к нам на Западе", - сказал Эрдоган.
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