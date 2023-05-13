Эрдоган об отношениях с Россией

Реджеп Тайип Эрдоган дал обширное интервью местным телеканалам, в котором затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, глава государства подчеркнул высокий уровень отношений Турции с крупными политическими игроками.

По его словам, у Анкары налажены хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.

"Турция дружит с Америкой и Россией, а также с теми, кто недоброжелательно относится к нам на Западе", - сказал Эрдоган.