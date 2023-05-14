Песков категорически отверг обвинения турецкой оппозиции

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны. "Об этом не может быть и речи", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя по просьбе ТАСС заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля согласился, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции". "Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.

"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства]. Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - отметил Песков.

"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал представитель Кремля.