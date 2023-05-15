В Турции осталось не вскрытыми 27 урн для голосования внутри страны

На данный момент в Турции еще не вскрыто 27 урн для голосования, прошедшего внутри страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер.

Кроме того, по его словам, еще не вскрыто 1 529 урн для голосования, прошедшего за пределами Турции.

Напомним, что 14 мая в Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах. В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

В Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции было установлено более 191 000 урн для голосования и зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них проголосовали впервые.