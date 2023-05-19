Турция ожидает скорую встречу делегаций по сирийскому вопросу

Встреча делегаций Турции, РФ, Сирии и Ирана для всеобъемлющих переговоров возможна в конце июня, сообщает Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az.

"После решающей встречи министров иностранных дел в процессе нормализации отношений между Турцией и Сирией следующий контакт планируется между заместителями министров. В качестве даты проведения всеобъемлющих переговоров делегаций называется конец июня", - пишет издание.

Согласно информации, полученной изданием, встреча квартета глав МИД в Москве была более умеренной, чем предыдущие встречи технических делегаций.

"Среди приоритетов Турции, представленных на столе, наиболее заметной темой была борьба с терроризмом. Этот вопрос был доведен до сведения министра иностранных дел Сирии Микдата Фейсала во всех его аспектах. Было предложено "предпринять совместные шаги в борьбе с терроризмом". Было заявлено, что присутствие PПK-YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) в Тель-Рифаате и Манбидже к западу от Евфрата может быть очищено в ходе совместных операций, и что эти районы могут быть возвращены под контроль Сирии. Сирийская сторона также дала понять, что они могут действовать совместно в борьбе с терроризмом", - уточняет газета.

Ранее мы писали о том, что Сирия возвращается в Лигу арабских государств.