Эрдоган видит в России партнера по борьбе с терроризмом

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что благодаря его дружеским отношениям с российским лидером Владимиром Путиным на севере Сирии может быть налажен механизм взаимодействия в борьбе с терроризмом. В интервью телеканалу CNN в пятницу он также отметил, что Турция держит войска на границе с Сирией исключительно из-за исходящей ей угрозы терроризма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря нашей дружбе с Путиным мы подумали о возможности открытия прежде всего на севере Сирии дверей, требующих тесного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с терроризмом", - сказал Эрдоган. "У нас граница [с Сирией], протяженность которой превышает 900 км, и через нее нашей стране исходят постоянные угрозы терроризма. Борьба с терроризмом является единственной причиной, по которой мы держим свои войска на границе", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что турецкие власти прилагают усилия для безопасного возвращения на родину из Турции сирийских беженцев, в связи с чем на севере соседней страны создается необходимая инфраструктура и возводится жилье. "Турецкие НПО строят на севере Сирии жилые объекты, чтобы беженцы могли вернуться на родину. Этот процесс был начат давно, мы поощряем процесс возвращения в Сирию порядка миллиона беженцев", - сказал президент Турции в ответ на обещание кандидата в президенты, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу выслать в случае победы на выборах из страны всех беженцев.

Ранее турецкий лидер поделился своей позицией по двусторонним отношениям с Россией.