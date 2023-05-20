МИД Турции призвал Грецию отказаться от фальсификации истории

В МИД Турции назвали "необоснованными" утверждения ряда радикальных групп в Греции о положении "понтийских греков" в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Попытки бросить тень в столь важную для Турции дату годовщины начала Национально-освободительной борьбы турецкого народа, путем распространения лжи о "понтийских греках" обречены на провал, отметили в дипведомстве.

19 мая 1919 года - благословенная дата, когда нация начала борьбу за существование под руководством великого предводителя Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, подчеркнули в МИД.

В Анкаре напомнили, что в период национально-освободительной борьбы, турецкий народ изгнал интервентов с территории страны. "Не стоит забывать об уроке, который получила Греция, предприняв попытку вторжения в Анатолию при поддержке империалистических держав того периода",- подчеркивается в заявлении ведомства.

В МИД Турции напомнили о Лозаннском мирном договоре (1923 года), в тексте которого четко зафиксирована ответственность Греции за кровавое вторжение в Анатолию и нарушение законов и обычаев войны, а также содержится пункт о компенсации.

"Анкара призывает политиков, прибегающих к искажению фактов, фальсификациям и лжи, избавиться от истерии в отношении Турции, и "посмотреть в лицо" собственной истории. Советуем всем кругам в Греции отказаться от провокаций в пользу мира и сотрудничества", - добавили в турецком МИДе.