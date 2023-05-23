Франция увеличивает военный бюджет до рекордных значений

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверен, что новый законопроект о военном программировании на 2024-2030 годы, который подразумевает рекордное повышение бюджета военного ведомства до 413 миллиардов евро, будет одобрен парламентом. Об этом он заявил радио France Inter, передает Day.Az.

Веран добавил, что новый военный бюджет должен быть одобрен, так как "на фоне международного контекста, который каждый понимает", необходимо проводить модернизацию.

Правительство потребовало рассмотреть законопроект по ускоренной процедуре: будет организовано лишь одно чтение в нижней и верхней палатах парламента. Власти рассчитывают принять закон до 14 июля.

Согласно законопроекту, в 2024-2030 годах вооруженным силам Франции будет выделен "беспрецедентный", по словам главы минобороны, бюджет. Он вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом внебюджетных расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413 миллиардов евро.

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