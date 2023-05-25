Минимум семь человек пострадали в Мексике в результате мощного взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex. Об этом в среду, 24 мая, сообщила мексиканская газета Milenio, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Газета сообщает, что газопровод взорвался на частном земельном участке. Столб огня после взрыва достигал 20 м. На месте инцидента работают специалисты нефтегазовой компании, а также спасатели, пожарные и сотрудники министерства безопасности. Для жителей ближайших домов организовали временное убежище.

В Мексике ежегодно фиксируют несколько тысяч случаев кражи топлива из трубопроводов. На этом виде преступлений специализируются некоторые организованные преступные группировки страны. Потери государственной компании Pemex от кражи топлива оценивают в десятки миллионов долларов США в год.