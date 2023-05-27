Опросы населения в Турции указывают на явное превосходство одного кандидата

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с отрывом в минимум 5% голосов избирателей одержит победу над лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы республики, который состоится в воскресенье, 28 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги большинства опросов общественного мнения, проведенных в стране накануне голосования.

Согласно опросу компании "Оздемир", Эрдогана готовы поддержать 53,94% избирателей, Кылычдароглу - 46,06%. Опрос центра изучения общественного мнения "Ивем" показал, что за действующего президента намерены отдать голоса 53,8% избирателей, за его соперника - 46,2%. Компания "Конда" прочит Эрдогану 52,7%, Кылычдароглу 47,3%, компания "Ареда" - 52,4% нынешнему турецкому лидеру и 47,6% его конкуренту. Опросы, размещенные в аккаунтах компаний в соцсетях, составлены с учетом распределения голосов неопределившихся избирателей, это около 10% электората.

Ранее мы писали о причинах, по которым Эрдоган остается фаворитом второго тура.