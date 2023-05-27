Колумбийские повстанцы взяли ответственность за теракт против полицейских

Колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО), ведущая переговоры с правительством страны, взяла ответственность за теракт, унесший жизни трех человек, в том числе двух полицейских. Об этом сообщил в пятницу уполномоченный по делам мира Данило Руэда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"АНО взяла ответственность за теракт в Тибу. Мы с самого начала осудили это нападение, еще не зная, кто стоит за ним. Надеемся, что жест признания ответственности впоследствии приведет к рассмотрению судом и выплаты компенсации всем жертвам", - сказал он в видеоролике, опубликованном на странице возглавляемого им управления в Twitter.

В то же время Руэда подтвердил, что правительство Колумбии не отказывается от продолжения переговоров с повстанцами. "Мы надеемся в ближайшие недели достичь предметного соглашения о прекращении огня", - добавил он.

В заявлении, которое обнародовало одно из ответвлений АНО, утверждается, что повстанцы установили мину на пути следования полицейского патруля в рамках "борьбы с государственным и полугосударственным военным аппаратом". По словам повстанцев, они сожалеют, что в результате теракта погибла местная жительница, которая проезжала рядом на мотоцикле в момент взрыва.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

Густаво Петро, вступивший в должность президента Колумбии в августе 2022 года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО.