В Италии заявили о возможной массовой «макаронной забастовке»

На данный момент рост цен на макароны в Италии может привести к массовой забастовке по всей стране. Об этом сообщает газета I'll Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ассоциация потребителей потребовала провести проверки по этому факту. Люди также заявили о возможной "макаронной забастовке" из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий.

Уже известно, что Ассоциация потребителей Италии направила жалобы в антимонопольное ведомство. Подобный текст также оказался в Центральной инспекции по защите качества и пресечению мошенничества в сфере агропродовольственных товаров. В жалобе описана просьба расследовать "аномальные" изменения в розничных ценах на макароны, а также выяснить, по какой причине в ряде торговых сетей рост цен на макароны оказался в два раза выше инфляции.

Если в ближайшее время цены на макароны не снизятся, то люди массово будут оставлять пачки на полках. Таким образом начнется "макаронная забастовка" в стране, пригрозила Ассоциация потребителей.

При этом итальянские производители не согласились с жалобой. Некоторые из них заявили, что рост цен на макаронные изделия обоснован. В то же время они заявили, что стоит обратить внимание на цепочки поставок и контролировать цены до момента размещения товара на полках магазинов.

По данным Итальянского продовольственного союза, рост цен на макароны в стране произошел из-за того, что лежащие сейчас на полках изделия были произведены в момент, когда стоимость зерна была еще очень высока. В связи с этим, как отмечается, в сегодняшние цены входят огромные энергозатраты и высокие расходы на упаковку. Если производители будут возвращать низкие цены, то предприятия постепенно разорятся и закроются, заявили в союзе.