https://news.day.az/world/1568815.html МАГАТЕ и Иран договорились - СМИ
МАГАТЕ и Иран договорились - СМИ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране, передает Day.Az со сслыкой на иранские СМИ.
В ходе технических обсуждений МАГАТЭ и Иран урегулировали уже второй из трех споров о наличии частиц урана на объекте в иранском городе Абаде в провинции Фарс.
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