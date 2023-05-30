МАГАТЕ и Иран договорились

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране, передает Day.Az со сслыкой на иранские СМИ.

В ходе технических обсуждений МАГАТЭ и Иран урегулировали уже второй из трех споров о наличии частиц урана на объекте в иранском городе Абаде в провинции Фарс.