https://news.day.az/world/1569337.html Утечка газа на заводе Equinor в Норвегии
Утечка газа на заводе Equinor в Норвегии
На норвежском острове Мелкейя, в Хаммерфесте, произошла утечка газа на СПГ-заводе компании Equinor, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Утечка была обнаружена, и принимаются меры по ее устранению", - говорится в сообщении полиции региона Финнмарк, опубликованном в Twitter. На данный момент нет информации о масштабах утечки или пострадавших.
По информации норвежской государственной телерадиокомпании, все работники, находившиеся поблизости от места утечки, были эвакуированы, а в радиусе 300 метров от объекта была создана зона безопасности.
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