Утечка газа на заводе Equinor в Норвегии

На норвежском острове Мелкейя, в Хаммерфесте, произошла утечка газа на СПГ-заводе компании Equinor, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Утечка была обнаружена, и принимаются меры по ее устранению", - говорится в сообщении полиции региона Финнмарк, опубликованном в Twitter. На данный момент нет информации о масштабах утечки или пострадавших.

По информации норвежской государственной телерадиокомпании, все работники, находившиеся поблизости от места утечки, были эвакуированы, а в радиусе 300 метров от объекта была создана зона безопасности.