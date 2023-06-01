В МАГАТЭ сообщили о росте запасов высокообогащенного урана в Иране

Иран практически на треть пополнил запасы обогащенного до 60% урана. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный ежеквартальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az.

В нем отмечается, что запасы высокообогащенного урана в Иране составляют на данный момент 114,1 кг в сравнении с 87,5 кг, задокументированными в последнем отчете в феврале.

По информации МАГАТЭ, данный показатель в 23 раза превышает установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровень.

Вместе с тем агентство заявило о "прогрессе в сотрудничестве" и закрыло дело о наличии ядерного материала на одном из трех незадекларированных объектов в связи с достоверными объяснения Ирана по поводу претензий.