В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила в среду законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В поддержку инициативы высказались 314 конгрессменов, против - 117. "Законопроект одобрен", - заявил председатель слушаний.

Далее документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится президенту США Джо Байдену на подпись. Американский лидер ранее призвал обе палаты Конгресса поддержать инициативу. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) выражал уверенность в том, что нижняя палата законодательного органа утвердит законопроект.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.