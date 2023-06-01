Армянского опоозиционера упекли за решетку

Суд вынес постановление о заключении под стражу главы предвыборного штаба блока "Честь имею" общины Норамарг Араратской области Армении В.О. сроком на четыре года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что он признан виновным в даче взятки на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года. В частности В. О., координируя работу вышеупомянутого предвыборного штаба, в начале июня 2021 года достиг договоренности с сотрудником того же штаба Н. М. о подкупе жителей общины Норамарг. Каждому за голос в пользу блока была обещана взятка в размере 15 тыс драмов (около $35). В результате с 16 по 18 июня 2021 года за голосование за блок партий "Честь имею" более чем 40 избирателям общины Норамарг было роздано в общей сложности 645 тыс. драмов взятки.

Уголовное производство было инициировано 23 июня 2021 года. В.О. был арестован, а в отношении Н.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.