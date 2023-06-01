В Пакистане задержали одного из ключевых соратников экс-премьера Имран Хана

В пакистанском Лахоре силовики задержали Чоудхури Первеза Элахи - президента партии "Движение за справедливость", основанной экс-премьером Пакистана Имран Ханом, передает Geo News. По информации телеканала, бывший главный министр провинции Пенджаб был взят под стражу сотрудниками из отдела по борьбе с коррупцией после того, как припарковал свой автомобиль в центре города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, его арест связан с делом о коррупции на сумму 70 млн рупий (почти $850 тыс.), связанному с хищением средств на развитие округа Гуджрат. Geo News указывает, что Элахи задержали после того, как антикоррупционный суд признал сфабрикованной его справку о состоянии здоровья, на основе которой политик не явился в суд.

"Президент "Движения за справедливость" убегал из своей резиденции, когда полиция перехватила его автомобиль и взяла его под стражу <...> при задержании было оказано сопротивление, однако полиции удалось его задержать", - заявил телеканалу исполняющий обязанности министра информации провинции Пенджаб Амир Мир после ареста Элахи.