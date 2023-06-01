В Европе решили нарастить производство оружия

Европейский парламент проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе в поддержку законопроекта о наращивании и ускорении производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По информации пресс-службы, закон направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине, а также и на поддержку пополнения оборонных арсеналов государств-членов Евросоюза. Согласно заявлению, речь идет о наращивании производственных мощностей ЕС при союзном финансировании в €500 млн производственных мощностей ЕС "для решения нехватки военной продукции, в том числе, боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов".

В публикации отмечается, что в июле 2023 года пройдет финальное голосование по этому процессу.