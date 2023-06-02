Терриристы YPG саботируют попытки Швеции вступить в НАТО

В Швеции в четверг, 1 июня вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса, предполагающего ужесточение борьбы с терроризмом. Однако несмотря на это, сторонники террористической организации YPG (сирийское крыло террористов PKK) продолжают преступную деятельность, занимаясь сбором денег и готовя новые акции, тогда как шведское государственное радио выдает в эфир интервью с одним из главарей кровавой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Сторонники террористической организации PKK/YPG, называющие себя в Швеции членами "Комитета Рожова", объявили, что 4 июня проведут демонстрацию в Стокгольме.

Пособники преступной организации разместили в соцсетях призыв к участию в предстоящей акции с символикой кровавой структуры.

Тем временем, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем обвинил пособников PKK/YPG в попытке саботирования вступления скандинавской страны в НАТО. В эфире государственного телеканала SVT, глава шведской дипломатии назвал акции "неприемлемыми, хотя и законными".

При этом Бильстрём выразил убеждение в том, что предстоящая акция не повлияет на позицию Турции по расширению НАТО.

С критикой в адрес "Комитета Рожова" выступил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. В интервью агентству TT, политик назвал "прискорбным, что небольшая группа делает все возможное, чтобы саботировать вступление Швеции в НАТО".

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